Межбанк: доллар к 27,76 символически понизил дефицит гривны после фискального периода

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,98 коп., на торгах вторника укрепился на 0,09 коп., оказавшись на уровне 27,76 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,32 коп., составил 27,76 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,75 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,76/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.30 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,77/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.20 Киева.

Как заметили участники торгов, в повышении цены «американца» на межбанке принимали участие понемногу все игроки, и «варяги», и резиденты. Стимулировала подорожание СКВ текущая нехватка продавцов. Как оказалось впоследствии, продавцы были в избытке, но до определенного момента «придерживали» валюту, стараясь ее продать подороже. С этим получилось не все гладко. Убедившись, что курс СКВ больше не растет, с 11.30 стартовали ее продажи, развернув тренд доллара вниз: к 11.35 «американец» откатился до 27,76/27,77, спустя 35 минут восстановившись до 27,76/27,77 UAH/USD.

Новая полоса стабильности затянулась до 13.07 Киева, когда на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более низких цен: 27,75/27,77 UAH/USD. Ожидаемые экспортерами покупки СКВ шли трудно. Процессу мешала острая нехватка гривны – сезон фискальных платежей опустошил запасы нацвалюты у плательщиков, и приобретать остающуюся дешевой валюту было просто не за что. Этот тезис подтверждается упавшими с уровня 50 354,1 млн грн к отметке 45 585,9 млн грн остатками в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Меж тем экспортерам надо было реализовать обязательную часть внешнеторговой выручки. Продажи с 14.15 уронили цену «американца» на межбанке до 27,75/27,77 UAH/USD.

Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,76 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,760 / 27,780

евро – 31,721/ 31,741

российский рубль – 0,4223 / 0,4231

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1403 / 1,1405

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