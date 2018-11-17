Стало известно, сколько Тигипко заплатил за "Кузницу на Рыбальском"

Подконтрольная бизнесмену Сергею Тигипко компания Еwins Liмiтеd приобрела 3 225 723 простые именные акции Завода Кузница на Рыбальском по 93 доллара каждая.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

“Самая высокая цена одной акции, по которой компания Еwins Liмiтеd приобретала акции общества, в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату вступления, составляет 93,0026272 доллара США, что по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на дату приобретения акций (15.11.18), составляет 2589,14 гривны”, – сказано в сообщении.

Таким образом, в случае максимальной оценки акций сделка обошлась в 300 миллионов долларов.

Согласно сообщению, Еwins Liмiтеd выкупила 2 535 263 акции у фонда Прайм Эссетс Кепитал, владельцем которого является Президент Петр Порошенко, а также 690 460 акций у фонда ВИК нардепа Игоря Кононенко. Эти пакеты акций составляли 73,906745% и 20,127951% от уставного капитала Кузницы на Рыбальском, соответственно.