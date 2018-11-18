Илон Маск придумал новое название для космического корабля от SpaceX (видео)

Илон Маск в своем блоге объявил новое название для корабля, ранее известного как BFR. Ракета будет называться Starship.

Кроме переименования, Big Falcon Rocket ждут и некоторые технические изменения.

“Переименование BFR в “Starship”. В техническом отношении тут две части: звездный корабль является космическим кораблем/верхней ступенью и сверхтяжелой ракетой-носителем, ракетным ускорителем, необходимым для преодоления значительной силы притяжения Земли”, – написал Илон Маск в своем блоге.

Также Маск отметил, что компания SpaceX отказалась от идеи доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 для ее повторного использования.

“Кстати, SpaceX больше не планирует модернизацию второй ступени Falcon-9 для повторного использования. Вместо этого ускоримся с BFR. Новый дизайн очень впечатляет!” – написал Илон Маск.

Компания готовится начать полетные испытания космического корабля уже в конце 2019 года на строящемся космодроме SpaceX в Южном Техасе.