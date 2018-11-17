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Готовимся к «черной пятнице»: как и на чем можно сэкономить

До черной пятницы осталось несколько дней. 23 ноября начнутся распродажи.

Конечно, в Украине черная пятница не столь грандиозное событие, как в США. И скидки редко бывают столь же ощутимыми. Но на покупке некоторых товаров все же можно сэкономить и извлечь максимальную выгоду.

В новом материале журналисты finance.ua, и по совместительству бывалые шопоголики, делятся советами, которые помогут сделать «черную пятницу» светлым праздником для вашего кошелька.

Готовимся к «черной пятнице» 🛍️

Уже готовы воспользоваться максимальным количеством распродаж в «черную пятницу», но боитесь, что на все не хватит средств? Часто в таких ситуация на помощь приходят – нет, не Чип и Дейл, а кредитные карты! Finance.ua как раз создал для читателей удобный сервис для сравнения и выбора. Пользуйтесь.

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По материалам Finance.UA
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