Акции Nissan подешевели до минимума за 2,5 года в связи с арестом Карлоса Гона

Акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

Об этом сообщает investing.com.

Как сообщается, в ходе торгов на Токийской бирже 20 ноября они потеряли в цене более 5,4% (до 950,7 японских иен за акцию).

Последний раз по такой цене акции компании торговались в июне 2016 года. Упали в цене и акции состоящей с Nissan в альянсе компании Mitsubishi Motor – на 6,85% (до 680 иен за акцию). Советы директоров обеих компаний приняли решение отстранить Гона от руководства.

Напомним, В Японии задержали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.