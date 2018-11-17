Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 58 0

Ощадбанк присоединился к новой услуге в рамках платежной инициативы SWIFT

Ощадбанк присоединился к новой услуге в рамках платежной инициативы SWIFT

АО «Ощадбанк» присоединилось к новой услуге gCOV в рамках глобальной платежной инициативы SWIFT gpi.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

«18 ноября текущего года Ощадбанк присоединился к новой услуге gCOV в рамках глобальной платежной инициативы SWIFT gpi. В gCOV переводы отправляются по технологии с покрытием, что дает возможность избегать списания дополнительных комиссий банками-корреспондентами при осуществлении трансграничных расчетов в системе SWIFT и обеспечивает сохранение информации о платеже до конечного получателя», – говорится в сообщении.

Ощадбанк поддерживает связи с более чем 170 банками мира для осуществления международных переводов методом с покрытием.

Также с 18 ноября 2018 года Ощадбанк начинает работать по новым Стандартам 2018, международная платежная система SWIFT внедряет для дальнейшей поддержки сервиса SWIFT gpi среди всех банков мира, работающих в системе.

Отныне при осуществлении gpi-перевода банки отмечают уникальный код транзакции (UETR), который передается в неизменном виде в течение всей цепочки банков-корреспондентов и предоставляет возможность идентифицировать и отслеживать платеж. Следовательно, все банки, использующие SWIFT, должны будут обеспечивать отправки и прием переводов с уникальным кодом транзакции. Это сделает все gpi-переводы прозрачными независимо от того, работает ли банк-корреспондент в gpi, или нет.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина