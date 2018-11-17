Ощадбанк присоединился к новой услуге в рамках платежной инициативы SWIFT

АО «Ощадбанк» присоединилось к новой услуге gCOV в рамках глобальной платежной инициативы SWIFT gpi.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

«18 ноября текущего года Ощадбанк присоединился к новой услуге gCOV в рамках глобальной платежной инициативы SWIFT gpi. В gCOV переводы отправляются по технологии с покрытием, что дает возможность избегать списания дополнительных комиссий банками-корреспондентами при осуществлении трансграничных расчетов в системе SWIFT и обеспечивает сохранение информации о платеже до конечного получателя», – говорится в сообщении.

Ощадбанк поддерживает связи с более чем 170 банками мира для осуществления международных переводов методом с покрытием.

Также с 18 ноября 2018 года Ощадбанк начинает работать по новым Стандартам 2018, международная платежная система SWIFT внедряет для дальнейшей поддержки сервиса SWIFT gpi среди всех банков мира, работающих в системе.

Отныне при осуществлении gpi-перевода банки отмечают уникальный код транзакции (UETR), который передается в неизменном виде в течение всей цепочки банков-корреспондентов и предоставляет возможность идентифицировать и отслеживать платеж. Следовательно, все банки, использующие SWIFT, должны будут обеспечивать отправки и прием переводов с уникальным кодом транзакции. Это сделает все gpi-переводы прозрачными независимо от того, работает ли банк-корреспондент в gpi, или нет.