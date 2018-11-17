ФГИУ хочет обратно забрать в госсобственность 11 приватизированных объектов

Фонд государственного имущества Украины хочет вернуть в государственную собственность акции 11 государственных предприятий, которые были проданы путем приватизации.

В ФГИ пояснили, что новые владельцы не выполняют требований, которые были прописаны во время приватизации.

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“В течение 5 лет Фонд отслеживает соблюдение условий договора, и если новый владелец их нарушает, то такое имущество возвращается в собственность государства”, – написал в Facebook исполняющий обязанности председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

Фонд госимущества обнародовал перечень объектов приватизации, по которым проводится претензионно-исковая работа по расторжению и признанию недействительными договоров купли-продажи и подлежащих возврату в государственную и коммунальную собственность. В списке – 16 единых имущественных комплексов и 94 объекта незавершенного строительства. Еще 11 хотят вернуть в госсобственность. В общем – 121 проблемный объект.