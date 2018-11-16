Межбанк: доллар к 27,76 подняли покупки игроков, успевших уплатить налоги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 1,93 коп., на торгах понедельника понизился на 0,98 коп., оказавшись на уровне 27,76 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,58 коп., составил 27,77 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,75/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.50 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,76/27,78 UAH/USD.

Со слов очевидцев, в дебюте торгов приобретали СКВ игроки, успевшие рассчитаться с Казной, уплатив налоги по изрядному списку из 8-ми пунктов. Нелишне заметить, что рост курса доллара шел трудно, преодолевая нехватку гривны, значительную часть ликвидности которой с рынка ушла на оплату налогов. Об этом дали понять упавшие с уровня 55 111,6 млн грн к отметке 50 354,1 млн грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем к 11.15 курс безналичного «американца» на межбанке вырос к 27,76/27,77, а спустя полчаса поднялся к 27,77/27,78 UAH/USD. Очевидно, этот подъем забрал у «зеленых быков» последние силы, поскольку около 12.28 доллар уже откатился до 27,76/27,77 UAH/USD.

С 13.30 коррекция доллара обрела второе дыхание, пролонгировав поэтапное («порционное») снижение СКВ на пустеющем рынке стараниями единичных продаж доллара игроками, с одной стороны не дождавшихся послеобеденного «зеленого» ралли, с другой, участниками рынка, пытавшимися вскочить в последний вагон уходящего поезда фискального сезона и продававшими доллар ради дефицитной гривны по любой цене в условиях покинувших рынок покупателей.

Эта предфинишная низколиквидная суета уронила курс «американца» до 27,72/27,75 UAH/USD.

Рынок опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,76 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,755 / 27,775

евро – 31,696 / 31,716

российский рубль – 0,4212 / 0,4218

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1430 / 1,1431

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