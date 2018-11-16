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В Киеве разоблачили схему перепродажи земли на более 10 млн гривен

В Киеве разоблачили схему перепродажи земли на более 10 млн гривен

Полиция разоблачила схему перепродажи земли в Киеве и Киевской области на более 10 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Сообщается, что злоумышленники подделывали документы на недвижимость и перепродавали земельные участки, представляясь их владельцами. В результате подозреваемые завладели имуществом потерпевших на сумму более 10 млн гривен. Всего следователи задокументировали 50 эпизодов деятельности членов группировки в Киеве и Киевской области.

Также сообщается, что расследование завершено, дело передано в суд, а в рамках производства объявлено подозрение девяти жителям Киева и области. Подозреваемые действовали в течение трех лет.

Сначала выявляли владельцев земельных участков, которые долго не посещали их, с помощью сотрудника Госгеокадастра проникали в архив и делали поддельные паспорта владельца. После этого мошенники продавали землю, подписывая нотариально заверенное соглашение с покупателем. От мошеннических действий пострадали 14 человек.

По материалам РБК-Украина
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