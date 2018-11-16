Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 34 0

В Германии запустили первый регулярный междугородный электробус

В Германии запустили первый регулярный междугородный электробус

В конце октября в Германии оператором FlixBus был запущен в тестовую операцию первый регулярный междугородный электробус.

Он следует 4 раза в день по маршруту Франкфурт-Манхайм.

Отмечается, что E-bus от FlixBus экономит 100% выбросов парниковых газов во время передвижения по сравнению с дизельными транспортными средствами. Это соответствует примерно 82 тоннам выбросов CO2 в первый год.

Для эффективного совершения операций автобус заряжается один или два раза в день и за одну ночь. Станция зарядки в Манхайме расположена на центральном автовокзале. Во Франкфурте автобус позднее заряжается на временной зарядной станции. Станции зарядки оснащены двумя штекерами по 40-киловатт, так что каждая зарядная станция генерирует 80 киловатт.

В данный момент E-bus запущен только на тестовой линии между Франкфуртом на Майне и Манхаймом с частотой 4 раза в день, расстояние между городами составляет порядка 90 км. В скором будущем FlixBus планирует запуск таких автобусов на более дальние маршруты.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина