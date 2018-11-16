Межбанк: рост доллара на уровне 27,76/27,77 остановила нехватка гривны из-за сезона уплаты налогов

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 111,6 млн грн к отметке 50 354,1 млн грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов, играет против безналичного «американца».

Судя по всему, многие игроки уже рассчитались с налогами и «со спокойной совестью» вышли на межбанк для покупок упавшего с 13 ноября доллара. Во всяком случае, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали смену затянувшегося с 14 ноября «медвежьего» тренда на «бычий»: курс «американца» на 10.07 вырос до 27,75/27,78 UAH/USD.

По состоянию на 10.30 Киева на межбанке доллар не покинул прежнюю отметку (27,75/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Рискнем предположить сохранение этой зыбкой сбалансированности до полудня. А уже после обеда количество покупателей СКВ, судя по всему, вырастет.

Меж тем, не дожидаясь послеобеденного времени, на рынке безналичного «американца» покупатели немного активизировались, своими действиями приподняв цену СКВ по состоянию на 10.53 к отметке 27,76/27,78 UAH/USD.

Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,76/27,77 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.

Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,740 / 27,770

евро – 31,648 / 31,671

российский рубль – 0,4209 / 0,4216

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1419 / 1,1420.

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке