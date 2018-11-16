В Киеве хотят за 6 лет заменить все уличное освещение

До конца 2018 года в Киеве будет насчитываться почти 12,5 тысячи современных LED-светильников.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Ивана Шпилевого.

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“Модернизация сетей внешнего освещения – это прежде всего составляющая, связанная с безопасностью. Устанавливают современное LED-освещение на ряде объектов, включая улицы, бульвары, шоссе, придомовые территории, парки и бульвары столицы. Наша цель – в течение 5-6 лет заменить все светильники в столице на современное LED-освещение”, – сказал он.

На этот год было выделено из городского бюджета на замену сетей освещения 304 млн грн. Сейчас формируется план и соответствующее финансирование для замены освещения на других объектах в 2019 году.

Шпилевой заметил, что современное освещение позволяет экономить на электроэнергии в столице 30-50% бюджетных средств в год. LED-светильники не содержат ртуть и не наносят вред экологии.