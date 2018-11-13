День финансов, 16 ноября: подорожание е-виз, наказание за долги по ЕСВ, результаты работы TruCam

Пятница, 16 ноября. О штрафах, рейтингах и новых тарифах.

Новые тарифы и правила оформления е-виз. С 1 января 2019 года в Украине повышают стоимость оформления е-виз, а также изменяют правила оформления виз для въезда в Украину. Так, стоимость тарифной ставки консульского сбора за оформление электронной визы будет $85 вместо $65. Другие изменения смотрите по ссылке.

Рейтинг ответственных водителей. В Главном сервисном центре МВД провели исследование, где в Украине больше всего пользуются ремнем безопасности. Опрос проводился в 22 областных центрах и охватил 35 тысяч респондентов. Результаты показали, что больше всего пользуются ремнями безопасности в Киеве, а меньше всего – в Хмельницком.

Больше ответственности за неуплату ЕСВ. В Минсоцполитики рассказали, что планируется установить определенные ограничения в отношении тех, кто имеет задолженность по Единому социальному взносу.

Задержали поезд – платите. На сайте Европейского парламента сообщили о том, что планируют возвращать от 25% до 50% стоимости билета за задержку поезда более чем на час. Это вместе с тем, что пассажир может продолжить дальше путешествие на этом поезде. А за задержку в полтора часа – будет возвращаться 75%. И 100% – за задержку длительностью более двух часов.

Лидеры по росту пенсий. За прошлый год средняя пенсия выросла на 36% с 1 828 грн до 2 479 грн. Интересно, что за последние пять лет больше всего увеличились пенсии у судей и военнослужащих. В 2013 году пенсия судьи составляла порядка 12 тыс. грн, а в 2018 превысила 25 тыс. грн.

Работа TruCam. С 16 октября до 13 ноября патрульные вынесли 8 123 постановлений за превышение скорости движения больше чем на 20 км/ч и 50 км/ч. Штрафов выписали на 2 289 млн гривен. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий говорит так: “Цель – не собрать как можно больше материалов, а предупредить правонарушение, снизить скорость движения транспорта в самых опасных местах.”