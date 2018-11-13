В этом году доходы крупных предприятий выросли на более чем 10% - ГФС

За 9 месяцев текущего года доходы крупных налогоплательщиков составили 3 616 млрд грн, что на 334 млрд грн (или на 10,2%) превышает доходы за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы.

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“За 9 месяцев 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков, обслуживаемых Офисом крупных плательщиков, составили 3 616 млрд грн, что на 334 млрд грн (или на 10,2% превышает доходы за 9 месяцев 2017 года. Доходы крупных плательщиков составляют почти 61% от объемов доходов по Украине в целом”, – говорится в сообщении ГФС.

Плательщики Офиса крупных плательщиков обеспечили более 79% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. При этом начисление налога на прибыль имеет лучшую динамику роста, чем темпы увеличения доходов.

Так, крупными плательщиками задекларировано 55 млрд грн налога на прибыль, что на 7,6 млрд грн, или на 16,2% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.