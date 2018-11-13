Межбанк: доллар упал с утра до 27,73/27,75 на высокой ликвидности СКВ и нехватке покупателей

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,79 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 450,9 млн грн к отметке 55 111,6 млн грн. Эта динамика «теоретически» играет на стороне безналичного «американца».

Подтверждая иронию относительно «теоретической» поддержки курса СКВ ростом гривневой ликвидности, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали сохранение там «медвежьего» присутствия: 27,73/27,75 UAH/USD по состоянию на 10.05 Киева. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривны.

К 10.28 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне установления зыбкого равновесия спроса и оферов: 27,73/27,75 UAH/USD.

Войдя в полосу стабильности, безналичная пара доллар-гривна на межбанке консолидировалась по состоянию на 11.14 Киева на цифре 27,73/27,75 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка, прерванная вхождением рынка в боковой тренд и в «заморозку» действующих цен, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит некоторому повышению снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. К последнему приложило руку Казначейство, продолжая компенсировать НДС небольшими порциями.

Цены на МБ уже оттаяли: к 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,765 / 27,790

евро – 31,382 / 31,399

российский рубль – 0,4169 / 0,4175

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1352 / 1,1353

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