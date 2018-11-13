В Кабмине изменяют правила оформления е-виз в Украину и повышают их стоимость

С 1 января 2019 года в Украине повышают стоимость оформления е-виз, а также изменяют правила оформления виз для въезда в Украину.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Виза в электронном виде оформляется как разовая поездка на срок до 30 дней для въезда в Украину с определенной целью: туризм, деловая поездка или приватная, на лечение, с целью деятельности в сфере культуры, образования, науки, спорта, с целью служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ.

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Кабмин вводит изменения правил оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию:

В международных аэропортах “Борисполь”, “Киев”, “Одесса” с апреля этого года Министерство иностранных дел начало оформлять е-визы централизованно, поэтому отменяется возможность оформление деловых и туристических виз в пунктах пропуска через государственную границу этих аэропортов.

Увеличивается тарифная ставка с $65 до $85 консульского сбора за оформление электронной визы.