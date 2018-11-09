Кабмин смягчил требования для поставки газа на условиях ПСО

Кабинет Министров Украины смягчил требования для поставки газа на условиях специальных обязательств (ПСО) в нынешнем отопительном сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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Сообщается, что 15 ноября опубликовано постановление Кабмина, которым утверждаются условия поставки газа теплопроизводителям для нужд населения. В частности, требование к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа снижено с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий под управлением Фонда госимущества – до 60%.

Также сообщается, что данное решение принято для урегулирования вопроса теплоснабжения в проблемных населенных пунктах и чтобы не допустить отключение газа предприятиям ТКЭ в отопительный период.

Новые условия предоставления номинаций будут действовать с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 года, а для теплоснабжающих предприятий под управлением ФГИУ – с 16 ноября 2018 до 1 апреля 2019 года.