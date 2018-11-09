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Кабмин смягчил требования для поставки газа на условиях ПСО

Кабмин смягчил требования для поставки газа на условиях ПСО

Кабинет Министров Украины смягчил требования для поставки газа на условиях специальных обязательств (ПСО) в нынешнем отопительном сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

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Сообщается, что 15 ноября опубликовано постановление Кабмина, которым утверждаются условия поставки газа теплопроизводителям для нужд населения. В частности, требование к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа снижено с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий под управлением Фонда госимущества – до 60%.

Также сообщается, что данное решение принято для урегулирования вопроса теплоснабжения в проблемных населенных пунктах и чтобы не допустить отключение газа предприятиям ТКЭ в отопительный период.

Новые условия предоставления номинаций будут действовать с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 года, а для теплоснабжающих предприятий под управлением ФГИУ – с 16 ноября 2018 до 1 апреля 2019 года.

По материалам РБК-Украина
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