Экспорт товаров из Донецкой области за 9 месяцев вырос на 14%

За 9 месяцев 2018 года валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составили 3,7 млрд.долл. США, что на 14,1% больше, чем в январе–сентябре предыдущего года.

Донецкая область обеспечила 10,6% валютной выручки от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место после города Киева и Днепропетровской области.

В январе–сентябре 2018 года предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 104 страны мира.

На первом месте Италия, куда за 9 месяцев 2018 года экспортировано товаров на 956,2 млн.долл., что на 39,2% больше, чем в январе–сентябре 2017 года, и составило 26,2% общего объема. Экспорт всех товаров на европейский рынок увеличился за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,1%. От поставок товаров в страны Европы получено больше половины (50,8%) всей валютной выручки.

Валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая продолжала занимать второе место, уменьшились за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,1% и составили 478,9 млн.долл., или 13,1% общего объема.

На 23,5% увеличилась за 9 месяцев 2018 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила 341,4 млн.долл., или 9,3% (третье место).

Экспорт в Турцию, которая всегда была важным торговым партнером Донецкой области, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 1,5% и составил 262,7 млн.долл., что позволило ей занять четвертое место среди всех стран, куда экспортировалась продукция региона.

Экспорт товаров на африканский континент за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 1,8%, составив 181,6 млн.долл., или 5,0% общего объема.

В товарной структуре экспорта региона за 9 месяцев 2018 года 81,7% приходилось на черные металлы. В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 56,6%, в Турцию – 88,4%, Италию – 93,2%, США – 98,9%. В целом предприятия области за 9 месяцев экспортировали черных металлов на 2984,3 млн.долл., что по сравнению с январем–сентябрем 2017 года больше на 22,8%.

Оставался низким удельный вес товаров с более высокой добавленной стоимостью. Доля машиностроительной продукции в экспорте всех товаров за 9 месяцев 2018 года составила 4,7%. При этом в валютных поступлениях от экспорта товаров в Российскую Федерацию удельный вес машиностроительной продукции составил 23,1%. В Россию направлено 64,4% экспортированной продукции машиностроения региона.

В целом по области экспорт продукции машиностроения за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 43,5% и составил 172,1 млн.долл.

Увеличился за 9 месяцев 2018 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года также экспорт изделий из черных металлов – на 18,0%, продукции химической промышленности – на 9,3%. Вместе с тем экспортные поставки готовых пищевых продуктов сократились по сравнению с январем–сентябрем 2017 года в 2,1 раза.