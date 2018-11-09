FinRetail 2018 – место встречи лидеров финансовой розницы!

До 3-й практической конференции FinRetail 2018 осталась всего неделя.

Уже 23 ноября в пятницу соберутся лидеры мнений финансовой розницы для обмена идеями и качественного нетворкинга



Программа мероприятия тематически разделена на 2 потока:

- «Маркетинг и продажи» – о самых актуальных темах построения маркетинговых стратегий, новых трендах таргетированной рекламы, анализе конкурентной среды, оценке и выборе каналов продаж и инструментов продвижения, поиска новых и удержания существующих клиентов.

- «Технологии для бизнеса», где украинские и зарубежные эксперты продемонстрируют технологические новинки из области удаленной идентификации, мониторинга дистанционных каналов продаж, скоринга, бизнес аналитики, применения Big Data и искусственного интеллекта. Все то, что уже сейчас может помочь бизнесу в правильной оценке и коммуникации со своим клиентом, определению узких мест в бизнес процессах и их устранению, снижению рисков невозврата кредитов и, конечно, росту доходности.

Конференцию будет полезно посетить как практикующим маркетологам, руководителям розничного бизнеса банков и финансовых компаний, лицам, отвечающим за продажи и развитие бизнеса в целом, так и техническим директорам, риск-менеджерам, в чью область задач входит оптимизация процессов, внедрение технологий, оценка риска и обеспечения качества кредитного портфеля.



Здесь каждый найдет для себя полезный контент.

Программа FinRetail 2018 построена на реальных практических кейсах, с демонстрацией реальных результатов. Все то, что проверено и может быть использовано в работе уже завтра.

Откроет конференцию Первый заместитель Председателя НБУ – Екатерина Рожкова.

В этом году на FinRetail 2018 кроме украинских спикеров своим опытом поделятся представители Литвы, Польши, Болгарии, Германии и Франции.

Среди экспертов конференции: сoоснователь MonoBank и Fintech Band – Олег Гороховский, Генеральный директор Укрпошта – Игорь Смелянский, Генеральный директор Advanter Group – Андрей Длигач, член Правления ОТР Банк – Лилия Лазепко, основатель Taqanu – Balasz Nemethi, со-основатель и CEO Yelloan – Michael Diguet, региональный менеджер Google Украина – Андрей Радевич, начальник управления стратегии и реформирования банковской системы – Михаил Видякин; член Нацкомфинуслуг – Александр Залетов; председатель Правления, ассоциация ВАФК – Анна Замазеева; руководитель направления работы с торговыми предприятиями, Приватбанк – Евгений Васильцов, технический директор Авентус Групп Литва – Виктор Комягин; операционный директор Platon – Андрей Батарин, Вице-президент Vintom – Marcin Kozlowski, управляющий партнер Solanteq – Павел Малышев и другие.

В выставочной демо-зоне участники смогут протестировать виртуальные очки от компании SMART Business, оценить последние разработки платежных сервисов от Platon, Fondy, UaPay. Принять участие в розыгрыше ценных призов.

Завершиться мероприятие фуршетом и коктейльной вечеринкой. Гостей будет угощать торговая марка Jack Daniel’s

Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте

Организаторы: компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК .

Генеральный спонсор – компания Platon – один из лидеров рынка процессинга платежей, которая вот уже 6 лет успешно предоставляет свои услуги украинским и европейским участникам рынка электронной коммерции!

Место проведения: Киев, ул. Липковского 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж.