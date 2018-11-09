Потратили 6,7 млн грн: купол Верховной Рады отреставрировали досрочно

В Киеве 14 ноября досрочно завершилась реставрация купола.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Реставрация заключалась в замене стекла купола, металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и окрасить, а также обработать герметиками.

Работы выполняла отечественная фирма ООО «Строительно-реставрационная фирма «Возрождение», которая работала на Мариинском дворце.

Рабочие завершили работы досрочно — еще 30 октября. Кроме того, была сэкономлена значительная часть государственных средств: потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн.

Отмечается, что работники фирмы работали 24 часа в три смены.

На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонны краски. Для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла.