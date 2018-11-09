По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,762 млн и 54,484 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 39). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,03-28,04 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 103 активных заявок по доллару на сумму более 98,326 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:31,6100 – 20 00028,1100 – 1 00028,0200 – 10 00028,0200 – 4 00028,0000 – 10 00028,0000 – 7 50028,0000 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9900 – 15 000

27,9900 – 4 880

27,9900 – 1 500

27,9900 – 30 005

27,9900 – 120 000

28,0000 – 99 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0142 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0119 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.