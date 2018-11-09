По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,762 млн и 54,484 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 39). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,03-28,04 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 103 активных заявок по доллару на сумму более 98,326 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
31,6100 – 20 000
28,1100 – 1 000
28,0200 – 10 000
28,0200 – 4 000
28,0000 – 10 000
28,0000 – 7 500
28,0000 – 1 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9900 – 15 000
27,9900 – 4 880
27,9900 – 1 500
27,9900 – 30 005
27,9900 – 120 000
28,0000 – 99 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0142 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0119 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.