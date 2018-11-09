Межбанк: доллар к 27,83/27,85 уронила двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,87/27,89 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 537,7 млн грн к отметке 57 561,1 млн грн.

Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,83/27,85 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара.

К 10.13 Киева доллар на межбанке еще немного потерял в цене, оказавшись на отметке 27,82/27,84 UAH/USD.

Сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривна на межбанке опустилась по состоянию на 10.27 Киева до 27,81/27,82 UAH/USD. «Доллара много»,- был кратким наш консультант.

Около 11.25 котировки безналичного доллара на межбанке приостановили снижение и даже немного отскочили к 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит повышению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Спустя 8 минут «зеленые медведи» на межбанке сделали последнее усилие, уронив курс доллара до 27,81/27,82 UAH/USD, и откат остановился. Котировки СКВ до 11.38 не трогались с этой цифры.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,870 / 27,890

евро – 31,401 / 31,423

российский рубль – 0,4110 / 0,4115

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1271 / 1,1272

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