День финансов, 13 ноября: ID-карта для абитуриентов, UnionPay на украинском рынке, тарифы на отопление

13 ноября, вторник. Платежные карты, тарифы на отопление, монетизация субсидий.

ID-карта для поступления в вуз. Требование от Минобразования. В Министерстве образования сообщили, что школьникам, достигшим 14 лет, нужно обязательно получить ID-карту. Копию карты необходимо будет подавать в документах для регистрации на внешнее независимое оценивание. Как говорят в Минобразования, если не сделать ID-карту, то поступление в высшие учебные заведения будет проблемным.

UnionPay выходит на украинский рынок. Сообщение от НБУ. Нацбанк согласовал условия работы китайской международной платежной системы UnionPay в Украине. На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay”. В дальнейшем предусматривается осуществление эмиссии платежных карт UnionPay банками Украины.

Как будет осуществляться монетизации субсидий. Объяснения от Минсоцполитики. С 01.01.2019 будут открывать лицевые счета в банках тем, кто обращался впервые. Именно на эти счета государство будет начислять доплату, а затем с них средства будут перечисляться поставщикам коммунальных услуг. С 01.05.2019 монетизация затронет получающих государственную помощь, когда не приходят счета за отопление. До 01.10.2019 монетизируют всех, кто в этом нуждается.

Новые старые тарифы на тепло. Решение “Киевтеплоэнерго”. Компания выставила на общественное обсуждение корректировки существующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Это касалось религиозных организаций и тарифов для категории “население”. Однако, срок рассмотрения тарифов составляет 30 календарных дней, поэтому до конца текущего года тарифы не изменятся.

Что нужно для ускорения экономического роста в Украине. Советы от МВФ. Во-первых, для того чтобы повысить экономический рост, необходимо снизить номинальные процентные ставки, поскольку они связаны с инфляцией. Во-вторых, это улучшение бизнес-климата в стране. Ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине, хотят быть уверены в том, что к ним будет честное и справедливое отношение.

“Идеальное окно” для вступления в ЕС. Ожидания Парубия. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что Украина может стать членом Европейского Союза менее чем через 10 лет. По его словам, в 2025 году председательствовать в ЕС будет Польша, а в 2027 году – Литва, и мы вместе трактуем, что это будет идеальное “окно” возможностей для принятия важных стратегических решений для Украины, в частности, для вступления в ЕС.