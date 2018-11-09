Когда заработает автоматическая фиксация правонарушений на дорогах Украины - эксперт

Совсем скоро власти приведут в норму техническую сторону вопроса по внедрению автоматической фиксации правонарушений. Кабинет Министров издал указ с требованием принять к исполнению соответствующие изменения к Закону «Про стандартизацию».

В соответствии с документом, с 17 декабря 2018 года автоматическая автофиксация получит полное разрешение на ведение слежки за водителями в Украине.

«В этот день вступает в силу новый госстандарт, предъявляющий требования к приборам, фиксирующим нарушение ПДД… и не только скорости!!! Это означает, что в любой момент и в любом месте вы сможете подвергнуться контролю со стороны полиции!» — пишет на своей странице в Facebook эксперт Владимир Караваев.

Как отмечает сам эксперт, подобные технические моменты разрешат вести видео- и фотосъемку.

Как сообщал юрист Вадим Володарский, пока сама процедура наложения штрафов на нарушителя по фото или видео, сделанными камерой фиксации, совершенно не отработана и вполне может быстро прекратиться. Дело в том, что в существующий закон заложен принцип наказания не нарушителя, а собственника.