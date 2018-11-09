НБУ определил критерии проверки юрлиц, предоставляющих услуги по инкассации

В Национальном банке определили перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, которые получили лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Соответствующий проект постановления НБУ “Об утверждении Изменений к Положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации” обнародован для обсуждения, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк определил перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, которые получили лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации. Одновременно был установлен и срок предоставления регулятором этого перечня юридическому лицу – не позднее чем за пять рабочих дней до начала проверки», – говорится в сообщении НБУ.

Также регулятор увеличил срок проведения проверки юридического лица с 3-5 до 5-10 дней, что должно быть достаточным для выполнения запланированного объема проверки. Кроме того, Национальный банк определил порядок предотвращения реальному или потенциальному конфликту интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки юридического лица и урегулировал ряд других технических вопросов, возникших при практической реализации процедуры проверок юридических лиц.