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В правительстве обнародовали график проведения монетизации субсидий

В правительстве обнародовали график проведения монетизации субсидий

С 1 января следующего года в Украине вводят монетизацию субсидий. Она будет проводиться в три этапа.

Украинцам создадут лицевые счета, на которые будут начислять средства. Их можно будет перечислять только предприятиям, которые предоставляют коммунальные услуги.

Например, в Европе такие средства снимаются автоматически.

Сейчас в Украине субсидию получают 5 млн человек.

Плюс монетизации в том, что в любое время можно поменять предприятие, которое поставляет комуслуги.

Когда украинцам дадут возможность выбирать, у кого покупать электроэнергию, субсидиант сможет поменять компанию, и с лицевого счета будут перечисляться средства именно туда.

Мои fiнансы:

  • С 1 января – открывают лицевые счета в банках тем, кто обращался впервые. Именно на эти счета государство будет начислять доплату, а затем с них средства будут перечисляться поставщикам коммунальных услуг.
  • С 1 мая монетизация затронет получающих государственную помощь, когда не приходят счета за отопление.
  • До 1 октября монетизируют всех, кто в этом нуждается.
По материалам Finance.UA
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