BlaBlaCar планирует купить французского автобусного оператора Ouibus

Французский сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar ( “Блаблакар”) сделал предложение о покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции Ouibus (“Уібюс”).

Об этом сообщила пресс-служба сервиса, пишет Сегодня.

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В компании подчеркнули, что выкуп сервисом автобусного оператора “позволит BlaBlaCar впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности – карпулинга (совместное использование частного автомобиля с использованием сервиса по поиску попутчиков – ред.)”.

Также в BlaBlaCar уверены, что приобретение Ouibus позволит начать переговоры с другими европейскими автобусными операторами.

В настоящее время BlaBlaCar работает в 22 странах, общее количество пользователей превышает 65 млн человек.