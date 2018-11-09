В Минобразования сообщили, можно ли без ID-карты поступить в вузы

В Министерстве образования сообщают, что школьникам, достигшим 14 лет, нужно обязательно получить ID-карту. В противном случае поступление в высшие учебные заведения будет проблемным.

Об этом сообщают на сайте Минобразования.

Своевременное оформление ID-карты необходимо, потому что его копию нужно подавать в документах для регистрации на внешнее независимое оценивание, как отметили в Минобразования.

Также это должны обязательно сделать те школьники, которые в следующем году планируют поступать на специалиста и бакалавра после окончания девятого класса.

Мои fiнансы:

Когда оформляется ID-карта – по достижении 14 лет.

Сколько стоит – бесплатно.

Где оформить – Центры предоставления административных услуг или Государственная миграционная служба по зарегистрированному месту жительства.