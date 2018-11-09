Госстат сообщил, что больше всего подорожало в Украине за последние восемь лет (инфографика)

Потребительские цены в Украине с декабря 2010 года до октября 2018 года выросли в 2,57 раза.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, больше всего за этот период подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – в 5,15 раза, а также алкогольные напитки, табачные изделия – в 3,38 раза и транспорт – в 3,22 раза.

За последние восемь лет продукты питания в Украине выросли в цене в 2,21 раза.

По официальным данным Госстата, инфляция за последние годы (декабрь к декабрю) составила: 2011 год: 4,6%, 2012 год – -0,2%, 2013 год – 0,5%, 2014 год – 24,9%, 2015 год – 43,3%, 2016 год – 12,4%, 2017 год – 13,7%.