Межбанк: доллар к 27,90 подняли ожидания дефицита предложения СКВ на торгах во вторник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,51 коп., на торгах понедельника понизился на 1,21 коп., оказавшись на уровне 27,90 UAH/USD tom.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 0,40 коп., составил 27,8987 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,85/27,88 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

В США 12 ноября выходные (Америка отмечает День Ветеранов или столетний юбилей окончания I мировой войны), на межбанковских валютных торгах в Украине работался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном в нашей стране.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,86/27,90, а спустя 10 минут «американец», пролонгировав рост, уже находился на цифре 27,87/27,90 UAH/USD tom.

Восходящий тренд безналичной пары доллар-гривна был пролонгирован, и уже около 11.05 СКВ оказалась на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom. На этой отметке рост доллара остановился, а настроение вскоре изменилось, дав старт коррекции, которая к 11.30 понизила курс до 27,89/27,90 UAH/USD tom.

Ситуативное и «мягкое» доминирование «зеленых» «медведей» на межбанке сохранилось до 14.30, уронив цену СКВ до 27,88/27,89 UAH/USD tom.

Очередная смена тренда, состоявшаяся около 14.45, инициировала рост курса «американца», оказавшегося в этот час на отметке 27,91/27,93 UAH/USD tom.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения понедельничных очень вялых и низколиквидных торгов 12 ноября.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,90 UAH/USD tom.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,890 / 27,910

евро – 31,415 / 31,437

российский рубль – 0,4119 / 0,4124

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1272 / 1,1274

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