Украина "пасет задних" в мировых рейтингах энергоэффективности (инфографика)

В 2017 году в Глобальном рейтинге енергофективности (Global Energy Architecture Performance Index Report 2017) наша страна заняла 73 место.

Об этом говорится в отчете, представленном на сайте Всемирного экономического форума.

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“По соотношению расходов на импорт энергоносителей и ВВП Украина находится на 122 месте среди 127 стран. По затратам энергии на единицу ВВП — на 119 месте среди 127 стран. При этом в общем зачете Украина занимает 73 место”, – свидетельствуют данные рейтинга.

Украина имеет значительную зависимость от импорта энергоносителей и низкую производительность использования энергии.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки занимают 52 место, при соотношении энергетических затрат на импорт энергоносителей в ВВП — на 63-м, по расходам энергии на единицу ВВП — на 86-м. При этом первую пятерку лидеров заняли Швейцария, Норвегия, Швеция, Дания и Франция. А первое место по соотношению энергозатрат к ВВП в 2017 году было зафиксировано у Аргентины. Эта страна имеет значительные залежи природного газа.

В то же время Германия занимает в рейтинге 19-е место, а Россия — 48-е.