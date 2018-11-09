В США разработали приложение для смартфона, которое диагностирует сердечный приступ

Приложение AliveCor в сочетании с двумя внешними датчиками позволяет быстро диагностировать одну из разновидностей инфаркта миокарда.

Приложение на смартфоне оказалось почти столь же точным, как и обычные инструменты диагностики.

В настоящее время система AliveCor фокусируется на выявлении очень специфической и смертельной формы сердечного приступа, называемой инфарктом миокарда ST (STEMI). Этот угрожающий жизни сердечный приступ возникает, когда основная артерия полностью заблокирована, и смерть может наступить, если помощь не придет в течение очень короткого периода времени.

“Если у кого-то возникает боль в груди, а при этом у них никогда не было боли в груди раньше, они могут подумать, что это всего лишь ошибка и они не поедут в отделение неотложной помощи. Это опасно, потому что чем быстрее мы откроем заблокированную артерию, тем лучше будет для пациента”, – говорит ведущий автор исследования Брент Мухлестейн.

Традиционная ЭКГ, которая может эффективно идентифицировать начало STEMI, включает в себя прикрепление 12 датчиков к пациенту. Расположение каждого из них важно, поскольку они отслеживают электрическую активность сердца в разных местах. Новая система для смартфонов использует только два вывода ЭКГ, которые перемещаются по всему телу, поэтому в конечном итоге она может записывать те же 12 показаний, что и типичная ЭКГ.

Точность новой системы для смартфонов была недавно подтверждена на 204 пациентах, страдающих острой болью в груди. Все испытуемые прошли как традиционную кардиограмму, так и исследование с помощью двух датчиков и приложения AliveCor. Исследование показало, что небольшая система была почти такой же эффективной, как традиционная ЭКГ,

Исследователи надеются, что новинка поможет сделать диагностические данные ЭКГ не только более доступными для тех, кто считает, что они могут страдать от сердечного приступа, но и более доступными для врачей в странах, где трудно получить доступ к аппаратам ЭКГ.

Результаты исследования были представлены на научной сессии Американской ассоциации сердца в 2018 году в Чикаго в начале ноября.