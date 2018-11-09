Суммарные продажи сотовых аппаратов Huawei превысили 4 млрд

Президент подразделения Huawei Consumer Cloud Services Чжан Пин (Zhang Ping) в рамках мероприятия World Internet Conference в Китае рассказал об успехах компании на рынке сотовых аппаратов.

По его словам, за всё время Huawei реализовала по всему миру более 4 млрд «трубок». Только на китайский рынок компания на сегодняшний день поставила примерно 2 млрд сотовых аппаратов.

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По подсчётам International Data Corporation (IDC), в третьем квартале текущего года в глобальном масштабе было реализовано 355,2 млн смартфонов. Это примерно на 6% меньше результата годичной давности: тогда поставки равнялись 377,8 млн единиц.

На фоне общего падения Huawei уверенно укрепляет позиции: за три месяца компания реализовала 52,0 млн смартфонов. Это на 32,9% больше прошлогоднего результата, когда отгрузки равнялись 39,1 млн единиц. С долей в 14,6 % Huawei сейчас находится на втором месте в списке ведущих производителей смартфонов, уступая только Samsung.

В текущем году Huawei рассчитывает реализовать в общей сложности более 200 млн смартфонов. В течение нескольких ближайших лет компания намерена продать ещё 1 млрд сотовых аппаратов.