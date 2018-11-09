Укргаздобыча подала в суд на Кабмин на 57 млрд грн

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча подала иск в Хозяйственный суд города Киева на Кабинет министров о взыскании 56,8 млрд грн, которые компания недополучила вследствие выполнения специальных обязательств по поставке газа (ПСО).

Об этом говорится в постановлении суда об открытии производства.

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Согласно документу, Укргаздобыча отмечает, что была лишена возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам и при этом недополучила компенсацию в сумме 56,8 млрд грн, предусмотренную законом О рынке природного газа.

Суд признал исковые требования компании достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению и открытию производства по делу.