Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 238 0

Укргаздобыча подала в суд на Кабмин на 57 млрд грн

Укргаздобыча подала в суд на Кабмин на 57 млрд грн

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча подала иск в Хозяйственный суд города Киева на Кабинет министров о взыскании 56,8 млрд грн, которые компания недополучила вследствие выполнения специальных обязательств по поставке газа (ПСО).

Об этом говорится в постановлении суда об открытии производства.

Читайте также: Нафтогаз требует от Кабмина 6,6 миллиарда компенсации за льготный газ

Согласно документу, Укргаздобыча отмечает, что была лишена возможности свободно продавать природный газ по рыночным ценам и при этом недополучила компенсацию в сумме 56,8 млрд грн, предусмотренную законом О рынке природного газа.

Суд признал исковые требования компании достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению и открытию производства по делу.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина