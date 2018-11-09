Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования на даты после 9 декабря

Укрзализныця временно приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года.

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Читайте также: Укрзализныця объявила конкурс на название нового экспресса в Борисполь

Отмечается, что это связано «с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев – аэропорт «Борисполь».

«Поэтому продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года, временно не производится. По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открываться», – объяснили в Укрзализныце.