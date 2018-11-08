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Apple патентует наушники, которые "понимают", в каком ухе находятся

Apple патентует наушники, которые "понимают", в каком ухе находятся

Компания Apple получила патент на наушники, которые автоматически меняют звучание в зависимости от того, в какую из ушных раковин вы их вставляете.

Патент получил название “Система и метод автоматического обнаружения левого уха для наушников”.

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Он описывает пару наушников, которые будут обратимы, то есть могут автоматически определять, какая ушная раковина является правой или левой, основываясь на том, как вы их вставляете.

Патентные заявки описывают систему, в которой каждый наушник будет иметь пять микрофонов для определения того, в какой ушкой раковине они оказались. Как только наушники определили размещение, они могут использовать эти микрофонные массивы, для улучшения качества звучания и шумоподавления.

В патенте основное внимание уделяется технологии, которая определяет, какой наушник на какое ухо надет. Но, предположительно, Apple может применить этот патент иначе, чтобы правильно воспроизводить правые и левые стереосигналы на соответствующее ухо.

По материалам НВ
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