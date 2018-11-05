В ГФС рассказали, сколько авто на "еврономерах" завезли в Украину в этом году

Государственная фискальная служба проинформировала, что с начала 2018 года было завезено более 200 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается на сайте ГФС.

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По данным фискалов, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме “транзит” и 53,1 тыс. – в режиме “временного ввоза”.

С авто, ввезенных в этом году в режиме “транзит”, 122,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией в Украине с нарушением срока.

Кроме того, отмечается, что пока нет статистики по “временному ввозу”, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.