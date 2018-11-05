Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 7 0

В ГФС рассказали, сколько авто на "еврономерах" завезли в Украину в этом году

В ГФС рассказали, сколько авто на "еврономерах" завезли в Украину в этом году

Государственная фискальная служба проинформировала, что с начала 2018 года было завезено более 200 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается на сайте ГФС.

Читайте также: Как будут растаможивать авто на еврономерах

По данным фискалов, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме “транзит” и 53,1 тыс. – в режиме “временного ввоза”.

С авто, ввезенных в этом году в режиме “транзит”, 122,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией в Украине с нарушением срока.

Кроме того, отмечается, что пока нет статистики по “временному ввозу”, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина