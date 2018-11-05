Нацбанк повысил тарифы на услуги национальной платежной системы «Простир»

Национальный банк повысил тарифы на предоставляемые услуги национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» («Простир»).
Соответствующее постановление №118 правление Нацбанка приняло 7 ноября 2018 года.
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Постановлением предусматривается:
- совершенствование тарифной политики Национального банка и повышение тарифов на отдельные услуги НПС «Простир», которые не пересматривались с 2012 года;
- исключение отдельных услуг, которые потеряли свою актуальность, в связи с прекращением промышленной эксплуатации Национальной системы массовых электронных платежей;
- с целью реализации инновационных проектов связанных с развитием безналичных расчетов в Украине вводится новая услуга в НПС «Простир», а именно: «Осуществление расходных операций с электронными деньгами НПС «Простир» с использованием учетной записи пользователя (не обрабатываются средствами маршрутизатора)» с установлением тарифа в размере 0,02% от суммы операций с электронными деньгами.