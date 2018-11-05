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Нацбанк повысил тарифы на услуги национальной платежной системы «Простир»

Нацбанк повысил тарифы на услуги национальной платежной системы «Простир»

Национальный банк повысил тарифы на предоставляемые услуги национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» («Простир»).

Соответствующее постановление №118 правление Нацбанка приняло 7 ноября 2018 года.

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Постановлением предусматривается:

  • совершенствование тарифной политики Национального банка и повышение тарифов на отдельные услуги НПС «Простир», которые не пересматривались с 2012 года;
  • исключение отдельных услуг, которые потеряли свою актуальность, в связи с прекращением промышленной эксплуатации Национальной системы массовых электронных платежей;
  • с целью реализации инновационных проектов связанных с развитием безналичных расчетов в Украине вводится новая услуга в НПС «Простир», а именно: «Осуществление расходных операций с электронными деньгами НПС «Простир» с использованием учетной записи пользователя (не обрабатываются средствами маршрутизатора)» с установлением тарифа в размере 0,02% от суммы операций с электронными деньгами.
По материалам ua.news
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