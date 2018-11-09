В аэропорту Тернополя планируют строительство таможенного грузового терминала стоимостью 308 млн грн

Большой грузовой таможенный терминал площадью почти 14 га вскоре может появиться в аэропорту «Тернополь».

«На этой неделе на сессии областного совета мы приняли программу развития аэропорта в Тернополе. В частности, ею предусмотрено строительство таможенного грузового терминала со складами, офисными помещениями и торгово-выставочными площадями, которое обойдется минимум в 308 млн грн инвестиционных средств», – сказал корреспонденту агентства председатель областного совета Виктор Овчарук.

По его словам, только на разработку проектно-сметной документации и ее утверждение, получение различных разрешений ориентировочно нужно будет 1,8 млн грн.

А на строительство терминала предполагается около 159 млн грн, и почти 148 млн грн пойдет на обустройство территории, закупку оборудования и ввод объекта в эксплуатацию.

Относительно источников финансирования проекта, то частично это будут средства из областного бюджета, международных финансовых организаций и частных инвесторов.