Вейп из золота и бриллиантов оценили в $100 тысяч (фото)

Электронные сигареты впервые в истории оценили в столь внушительную сумму. Создателем выступил американский бренд Double Barrel.

Американский бренд Double Barrel вместе с ювелиром Джерардом Александром из Saint Jewels изготовил электронные сигареты Double Barrel Diamond стоимостью в 100 тысяч долларов. Столь высоко вейп был оценен впервые в истории. Об этом пишет Esquire.

Сигареты созданы с применением 180 граммов белого золота и усеяны более 3000 черными и белыми бриллиантами общим весом в 21 карат.

Фото: Double Barrel

Дизайн сигарет выполнен в форме двухствольного ружья, за счет чего можно курить одновременно из двух картриджей, экспериментируя с ароматами.