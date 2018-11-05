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Майнинговый стартап с украинскими корнями привлек инвестиции

Майнинговый стартап с украинскими корнями привлек инвестиции

Основанный украинцем и латвийцем майнинговый стартап Bitfury привлек новый раунд инвестиций. Сумма сделки составила $80 млн. По имеющимся данным, инвесторы назвали Bitfury европейским блокчейн-единорогом. До этого проект суммарно привлек $90 млн, — сообщает издание Medium.

Участниками нового раунда стали европейский фонд Korelya Capital, а также Armat Group и Lian Group, азиатские Naver Group, Macquarie Capital, Dentsu и фонд iTech Capital. По словам исполнительного вице-управляющего Bitfury Геогрия Кикнадзе, выручка компании составила $500 млн.

Заработанные финансы компания планирует вложить в развитие программного и аппаратного обеспечения для правительственных структур и корпораций.

Компания Bitfury была учреждена в 2011 году латвийцем Валерием Вавиловым и украинцем Валерием Небесным. Фирма производит оборудование и софт для майнинга криптовалют и работает над блокчейн-технологиями. Офисы компании расположены в Сан-Франциско, Вашингтоне, округ Колумбия, Гонконге, Лондоне и Амстердаме, дата-центры — в исландской общине Рейкьянесбайр и грузинских городах Гори и Тбилиси. Стартап зарабатывает в среднем около $100 млн в год.

По материалам Hubs
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