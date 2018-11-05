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В Минрегионе планируют оградить остановки транспорта защитными столбиками

В Минрегионе планируют оградить остановки транспорта защитными столбиками

Остановки общественного транспорта оградят специальными столбиками. Так чиновники предлагают защищать пешеходов от бешеных водителей. В столице уже построили первую такую конструкцию.

Сейчас на остановках городов происходит около двухсот аварий в сутки. И цифра продолжает расти. Чтобы снизить количество жертв, в Министерстве регионального развития решили оборудовать остановки в областных центрах защитными столбиками. Стоимость оборудования одной остановки – несколько миллионов гривен. Деньги будут выделяться из государственного бюджета.

“Необходимо серьезное бетонное основание, которое в состоянии сдержать удар грузового автомобиля или даже автобуса. Это не просто забор, который устанавливается у нас, например, там, где мы отделяем проезжую часть от тротуара. Такие заборы не рассчитаны на поглощение удара”, – поясняет Александр Кава, советник Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Одна из таких остановок уже работает в тестовом режиме в центре Киева.

Специалист по планированию транспортной системы столицы Дмитрий Беспалый тоже не уверен, что эти столбики защитят людей в случае аварии.

“Это просто, по сути, декоративный элемент, который создает мнимое впечатление безопасности”, – считает он.

По словам Беспалого, лучше лечить болезнь, а чем ее последствия. Например, в Греции, Франции, Италии вместо расходов на защиту остановок, власть повышает штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями. Это за последние несколько лет уменьшило количество аварий на дорогах Европы втрое.

По материалам Центр транспортных стратегий
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