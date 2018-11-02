День финансов, 7 ноября: льготный коэффициент для "еврономеров", валютные карты monobank, зарплаты шахтерам

Среда, 7 января. Хорошие новости для медиков, шахтеров и клиентов monobank.

Зарплаты врачам и шахтерам. Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства сообщил, что Кабмин принял решение о выделении 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт и 1,5 млрд гривен на зарплаты медикам.

Льготный коэффициент для “еврономеров”. Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. Законопроект предусматривает базовые ставки акцизного налога для авто с бензиновыми двигателями €50 и €100, для авто с дизельными двигателями €75 и €150. Но кроме этого, предложили предоставлять льготный коэффициент

Новые продукты от monobank. Monobank запускает валютные карты и валютные депозиты. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay. Ими можно платить в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту. Кроме того, появился сервис перевыпуска карты.

Возможное подорожание электроэнергии. В Украине в июле 2019 года могут минимум в 1,5 раза увеличить цены на электроэнергию для населения. Действующий тариф покрывает лишь 50% экономически обоснованной стоимости “тока”. После открытия рынка тарифы будут определять спрос и предложение.

ВБ о введении налога на выведенный капитал. Всемирный банк поддерживает предложенную Министерством финансов Украины модель введения налога на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса. По словам директора ВБ по Украине Сату Кахконен, предложенная Минфином альтернатива по замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал для компаний с объемом доходов в 200 млн грн – это способ сократить бюджетные потери.

Онлайн-регистрация биометрических паспортов. В Украине запустили электронный сервис регистрации биометрических документов. Но человеку все равно нужно будет прибыть в Миграционную службу для фотографирования и сканирования отпечатков пальцев.