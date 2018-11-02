СБУ арестовала банковский счет крупной инвесткомпании

Служба Безопасности Украины наложила арест на банковский счет компании “Универ-Капитал”.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

Он отметил, что за счет компании проводятся расчеты по сделкам клиентов по купле/продаже ценных бумаг, в частности, погашение ОВГЗ.

“Очередное неадекватное действие “правоохранительной” системы уничтожает бизнес Инвестиционной Группы “Универ” по торговле ценными бумагами, в частности по привлечению в бюджет средств граждан и бизнеса”, – заявил Козак.

“Мотивация ареста – у “погонов” есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет (а такое решение является обязательным условием для обвинения в отмывании, правда же, г-н. Генеральный прокурор Юрий Луценко?)”, – написал глава “Универа”.

“Через арестованный счет проводятся расчеты сделок сотен наших клиентов – юридических лиц. Арест всего счета по сути подобен аресту всего корреспондентского счета банка при подозрении к средствам одного из клиентов банка. Вопиющая экономическая безграмотность следователей может парализовать всю деятельность компании!”, – утверждает Козак.

“Безосновательное давление на нашу инвестиционную группу усиливается. Обыски дома у работников, обыски в офисе, изъятие нескольких тысяч оригиналов документов, арест счетов компании! И при этом – никаких реальных обвинений!” – заявил глава “Универа”.