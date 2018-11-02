Межбанк: доллар к 27,90 упал на дефиците гривни и продажах СКВ нерезидентами.

Доллар к 27,90 упал на дефиците гривни и продажах СКВ нерезидентами.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,03 коп., составил 27,8980 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.20 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ нерезидентами уронила ее курс до 27,90/27,92, а спустя 34 минуты «американец» уже находился на цифре 27,88/27,90 UAH/USD.

Такая динамика отката курса доллара заставила регулятор около 11.00 анонсировать проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн, три конкурентные заявки на участие в аукционе следовало подать до 11.30 Киева.

Анонс НБУ подействовал на текущие котировки доллара довольно странно: спред цен «американца» на межбанке сузился до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.17 Киева.

К 11.46, сменив нисходящий тренд на восстановление долларовых цен, безналичная пара доллар-гривня повысилась к 27,90/27,91 UAH/USD.

Вскоре стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,9050, средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD.

Сразу пополудни, сохранив медленное восстановление, «американец» приподнялся на межбанке до 27,905/27,915 UAH/USD. Эти котировки, войдя в полосу стабильности, оставались неизменными до 14.00 Киева.

Меж тем, стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $92,70 млн., из которых НБУ удовлетворил $57,40 млн.

Средневзвешенный курс доллара на аукционе составил 27,9013, максимальный курс – 28,000, цена отсечки – 27,9050 UAH/USD.

Поскольку регулятор на аукционе оставил неудовлетворенными практически 50% поданных заявок, долларовая ликвидность вернулась на рынок, понизив курс «американца» по состоянию на 14.00 до 27,890/27,915, а спустя час доллар опустился к 27,885/27,905 UAH/USD.

Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов 07 ноября.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8970 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,61% с 28,0672 UAH/USD до 27,8970 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 07 ноября гривна overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева – 16,50/18,25 годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Курс доллара на Межбанке – график:

Alena 16:12



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,89 / 27,91

евро – 32,05/ 32,06

российский рубль – 0,423 / 0,424

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