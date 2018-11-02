Глава Совета НБУ оценил влияние возможного мирового экономического кризиса на Украину

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что ситуация в мировой экономике может осложниться, а в глобальных экономических кризисах сильнее других страдают периферийные страны и государства с сырьевой экономикой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Если предположить, что на мировых фондовых рынках продолжится падение, ситуация в экономиках США и КНР усложнится, то логично ожидать турбулентности в мировой экономике. Это затронет большинство стран, и Украина не будет исключением”, – отметил он.

По его мнению, проблем не избежать, если ухудшится ситуация в экономиках стран – основных торговых партнерах Украины и снизятся цены на сырьевые товары, как это бывает при кризисе. Тогда в большинстве периферийных стран, к которым относится Украина, могут начаться серьезные сложности, потому что развитие этих стран было опосредовано развитием мировых экономических центров – США, Китая, ЕС.

Глава Совета НБУ напомнил о том, что в октябре мировые фондовые рынки потеряли более 5 трлн долларов. За прошлый месяц американский индекс S&P снизился на 7%, а общемировой индекс MSCI All-Country World потерял 8% (это худший результат за последние 6,5 лет).

По его мнению, падение рынков связано с опасением последствий торговых войн, что приведет к проблемам в Китае, и торможения экономики США вследствие возможного дальнейшего повышения ставки ФРС.

“Есть повод ожидать дальнейшего снижения фондовых рынков и начала экономического кризиса в мире? Впадать в панику не стоит. Меньше, но в целом подобное по масштабу снижение на фондовых рынках было в 2012 и в 2015 годах. С другой стороны, реальный сектор экономики США сильно зависит от ситуации на рынке ценных бумаг – как правило, если снижение на фондовом рынке приближается к 30%, наступает рецессия”, – добавил Данилишин.