Аналитики назвали топ-5 стран, в которые Украина экспортирует макароны

За январь-сентябрь 2018 года из Украины было экспортировано более 19 тыс. тонн макаронных изделий, общая стоимость которых составила 28 млн долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объем экспорта в данном сегменте вырос на 13% (16,8 тыс. т), а общая стоимость товара увеличилась на 19%.

“Вырос объем экспорта в Германию (на 26%), Российскую Федерацию (на 23%) и в Великобританию (на 9%) по сравнению с предыдущим годом”, – отметили аналитики организации.

Топ-5 стран, потребляющих украинские макаронные изделия:

Российская Федерация (17% от общего экспорта)

Республика Молдова (12%);

Великобритания (10%);

Германия (9%);

Румыния (6%).

“Рынки Великобритании, Германии и Нидерландов характеризуются большими объемами потребления макаронных изделий на одного человека, значительным импортом товаров и общим ростом местного рынка. Данные факторы создают благоприятные условия для вхождения на рынок новых игроков, в роли которых могут выступить и украинские экспортеры”, – отметили аналитики.