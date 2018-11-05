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Аналитики назвали топ-5 стран, в которые Украина экспортирует макароны

Аналитики назвали топ-5 стран, в которые Украина экспортирует макароны

За январь-сентябрь 2018 года из Украины было экспортировано более 19 тыс. тонн макаронных изделий, общая стоимость которых составила 28 млн долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объем экспорта в данном сегменте вырос на 13% (16,8 тыс. т), а общая стоимость товара увеличилась на 19%.

“Вырос объем экспорта в Германию (на 26%), Российскую Федерацию (на 23%) и в Великобританию (на 9%) по сравнению с предыдущим годом”, – отметили аналитики организации.

Топ-5 стран, потребляющих украинские макаронные изделия:

    Российская Федерация (17% от общего экспорта)
    Республика Молдова (12%);
    Великобритания (10%);
    Германия (9%);
    Румыния (6%).

“Рынки Великобритании, Германии и Нидерландов характеризуются большими объемами потребления макаронных изделий на одного человека, значительным импортом товаров и общим ростом местного рынка. Данные факторы создают благоприятные условия для вхождения на рынок новых игроков, в роли которых могут выступить и украинские экспортеры”, – отметили аналитики.

По материалам Економічна Правда
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