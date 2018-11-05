Аналитики назвали топ-5 стран, в которые Украина экспортирует макароны

За январь-сентябрь 2018 года из Украины было экспортировано более 19 тыс. тонн макаронных изделий, общая стоимость которых составила 28 млн долларов.
Об этом сообщается в пресс-релизе Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, объем экспорта в данном сегменте вырос на 13% (16,8 тыс. т), а общая стоимость товара увеличилась на 19%.
“Вырос объем экспорта в Германию (на 26%), Российскую Федерацию (на 23%) и в Великобританию (на 9%) по сравнению с предыдущим годом”, – отметили аналитики организации.
Топ-5 стран, потребляющих украинские макаронные изделия:
Российская Федерация (17% от общего экспорта)
Республика Молдова (12%);
Великобритания (10%);
Германия (9%);
Румыния (6%).
“Рынки Великобритании, Германии и Нидерландов характеризуются большими объемами потребления макаронных изделий на одного человека, значительным импортом товаров и общим ростом местного рынка. Данные факторы создают благоприятные условия для вхождения на рынок новых игроков, в роли которых могут выступить и украинские экспортеры”, – отметили аналитики.