Во Львове рассказали, как решат проблему дверей в подержанных трамваях из Берлина

30 бывших в употреблении берлинских трамваев, закупленных “Львовэлектротрансом”, будут курсировать на двух городских маршрутах – №3 и №6.

На этой неделе во Львов прибудет последняя партия берлинских трамваев. Последние четыре проходят процедуру растаможивания. Город приобрел их по 17,99 тыс. евро за единицу. Таким образом, 30 б/у трамваев из Германии стоят как один новый.

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В депо вагоны постепенно подгоняют под львовскую колею. Уже готовы 10 трамвайных пар. Шесть вагонов в данное время тестируют на маршруте №3.

По словам водителей и пассажиров, полученная техника надежнее и проще в эксплуатации, а также комфортнее. Выпущенные на один из маршрутов города берлинские трамваи помогли существенно сократить интервалы движения.

Что касается дверей, которые открываются наружу и из-за этого не могут быть открыты на некоторых остановках, приспособленных для низкопольных трамваев, – вырезать или подпиливать их не будут. Эту проблему планируют решить, введя на двух маршрутах – №3 и №6 – единый стандарт остановок. В частности, там будет одинаковая высота платформ, которая сейчас составляет от 25 до 36 см. Все берлинские трамваи будут работать именно на этих маршрутах – по 15 штук на каждом.