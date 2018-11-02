По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (40,178 млн и 47,895 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 35). Максимальный курс продажи доллара 28,14 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,06-28,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 87,728 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1100 – 1 00028,1000 – 10 00028,0700 – 10 00028,0500 – 2 00028,0200 – 2 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 4 100

28,0200 – 7 000

28,0300 – 10 000

28,0300 – 5 000

28,0300 – 30 000

28,0300 – 18 000

28,0300 – 150 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0476 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9890 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.