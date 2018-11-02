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Месси и Роналду не попали в Топ-5 самых дорогих футболистов мира

Месси и Роналду не попали в Топ-5 самых дорогих футболистов мира

Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал имена самых дорогостоящих футболистов мира. По мнению аналитической компании, самым дорогим игроком мира на сегодняшний день является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 216,5 миллиона евро.

В тройку самых дорогих нападающих также попали Гарри Кейн из “Тоттенхэма” (197,3 миллиона евро) и Неймар из ПСЖ (197 миллионов евро).

В то же время форвард “Барселоны” Лионель Месси занял в рейтинге лишь шестое место (170,6 миллиона), а нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду не попал в первую десятку.

Самым дорогим полузащитником мира признан хавбек “Тоттенхэма” Деле Алли (163,4 миллиона), самым дорогим защитником – Самуэль Умтити из “Барселоны” (99,2 миллиона), а рейтинг самых дорогих голкиперов возглавил вратарь “Манчестер Сити” Эдерсон (102 миллиона).

По материалам Апостроф
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